in foto: (Immagine di repertorio)

Voleva solo salire sul filobus della linea 90 dell'Atm, a Milano, quando è stata ricoperta dagli insulti dei passeggeri già presenti a bordo. Questi si sarebbero indispettiti a causa della perdita di tempo che l'imbarco della carrozzina richiedeva a causa dell'abbassamento della speciale pedana di cui sono muniti i bus. Una donna di 67 con disabilità del cento per cento è stata sommersa dai commenti volgari di chi doveva "andare a lavorare".

Gli insulti alla donna: Disabile di m…, cosa ci fai in giro?

L'increscioso episodio risale a ieri, mercoledì 19 febbraio, alla fermata di viale Romagna – Largo Rio de Janeiro. Come riportato da "Il Giorno", la donna di nome Graziella, dopo aver sbrigato alcune faccende voleva tornare verso casa con i mezzi pubblici. L'ira dei passeggeri, che non si sono accorti immediatamente delle condizioni della 67enne, si è scatenata quando l'autista ha fermato il mezzo ed è sceso per aprire la pedana e favorire la salita di Graziella. "Disabile di m..", "C..zo ci fai in giro? Noi dobbiamo andare a lavorare". Sarebbero queste alcune delle frasi rivolte alla 67enne che, successivamente, si è detta essersi sentita umiliata per il tipo di trattamento ricevuto. In soccorso della donna sarebbe però intervenuto l'autista mentre operava l'apertura della pedana. Il conducente dell'Atm l'avrebbe difesa, rispedendo al mittente gli insulti mentre avvisa la sala operativa dando l'allarme di quanto stesse accadendo. Così, gli addetti alla sicurezza sono intervenuti riportando la calma all'interno del filobus della linea 90.