Milano, dipendenti delle Poste aprivano pacchi e lettere per rubare: scoperti dopo 500 furti

Dalla fine del 2019 avevano commesso più di 500 furti, manomettendo e aprendo pacchi e lettere per rubarne il contenuto. Cinque dipendenti di Poste Italiane in servizio nel centro di meccanizzazione di Milano Roserio sono stati denunciati dai carabinieri per appropriazione indebita, abuso di relazioni d’ufficio, violazione e sottrazione di corrispondenza.