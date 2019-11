Milano, diffamò Matteo Salvini: Oliviero Toscani condannato a pagare 8mila euro al leader della Lega

Oliviero Toscani è stato condannato anche in appello in merito alle offese rivolte a Matteo Salvini durante un intervento in radio nel 2014. Il fotografo così come deciso durante il processo di primo grado dovrà pagare al leader della Lega una multa di 8mila euro: le parole offensive furono pronunciate durante la trasmissione “La zanzara” su Radio 24.