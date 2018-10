in foto: Immagini di repertorio

Detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti tra cui cocaina, eroina e marijuana. Sono queste le accuse che hanno portato questa mattina al fermo di 10 persone, otto cittadini albanesi, un italiano e un romeno da parte dei carabinieri del nucleo Investigativo di Monza. L'ordine di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari dal tribunale di Busto Arsizio, in provincia di Varese ed eseguito nelle province di Milano, Monza e Brianza, Varese, Pesaro e Urbino, e Rovigo. L'indagine, diretta dalla procura della Repubblica di Busto Arsizio, era stata avviata dopo il duplice omicidio avvenuto a Canegrate il 10 novembre 2016, i cui autori sono stati arrestati il 4 maggio 2017: vittime due cittadini abanesi uccisi a colpi d'arma da fuoco. Prevista per le 12 la conferenza stampa in cui i carabinieri nel Comando Provinciale di Milano saranno resi noti ulteriori dettagli.