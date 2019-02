Milano inizia a dire addio alla plastica. È partita infatti la sperimentazione voluta dal Comune insieme con Legambiente e Confcommercio Milano che prevede per i bar e i negozi dei quartieri Isola e Niguarda, la possibilità di abbandonare l'utilizzo della plastica, in particolare quella monouso come bicchieri, posate, piatti e sacchetti, favorendo così l'uso di materiali riciclabili e riutilizzabili. Le strade coinvolte nello specifico saranno via Borsieri, via Thaon de Revel, via Ornato e via Graziano Imperatore. Qui i 54 titolari delle attività commerciali, oltre i 147 negozi di vicinato riceveranno la vetrofania disegnata ad hoc per l’occasione e, aiutati dai volontari di Legambiente, potranno scegliere la tipologia di prodotto in sostituzione di quelli in plastica. Una sperimentazione che si allargherà a macchia d'olio in tutto la città e che anticipa l'applicazione obbligatoria della direttiva dell’Unione europea che dal 2021 vieterà l’utilizzo delle plastiche usa e getta non degradabili.

In Italia immessi ogni anno sul mercato circa 7 milioni di tonnellate di plastica

In Italia ogni anno vengono prodotti e consumati tra i 6 e i 7 milioni di tonnellate di plastica, dati che pongono il nostro Paese al secondo posto in Europa per produzione di plastica. Di questi grandi numeri il 40% viene utilizzato per produrre imballaggi, imballaggi che vengono perlopiù riciclati o inceneriti. Ma che in buona parte però vengono dismessi in discarica o dispersi nell'ambiente. Numeri ancora troppo alti che vedono nonostante l'aumento del tasso di riciclo come unica soluzione quella della riduzione dell'utilizzo di plastica. Milano, secondo i dati forniti da Amsa, ogni anno produce circa 35.000 tonnellate di plastica.

La riduzione dell'usa-e-getta elemento fondamentale per diminuire la plastica nell'ambiente

"L'impatto delle plastiche sull'ambiente è ormai percepito come un dramma epocale – ha dichiarato Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – per anni si è pensato che il destino delle plastiche dipendesse dalla buona organizzazione di raccolta e separazione dei rifiuti, oggi è chiaro che gli sforzi devono essere concentrati anche sulla riduzione dell'usa-e-getta e sulla sostituzione delle plastiche a perdere con materiali alternativi, quali le bioplastiche, con cui realizzare oggetti analoghi per prestazioni ma perfettamente biodegradabili. Le alternative ci sono, è urgente lavorare per il cambiamento nelle abitudini dei consumatori".