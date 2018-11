in foto: Il carcere di Opera

Sono finiti in ospedale i tre agenti di polizia penitenziaria rimasti intossicati mercoledì pomeriggio dai fumi neri sprigionati dall'incendio divampato al carcere di Opera di Milano. Secondo quanto raccontato dalle stesse guardie carcerarie, intorno alle 14 sarebbe stato notato del fumo proveniente dal primo Reparto, sezione A del carcere, proveniente da un materasso in fiamme. A dare fuoco al materasso sarebbe stato un detenuto, un uomo di 40 anni di nazionalità marocchina, con un accendino. Il principio di incendio ha lasciato illeso il detenuto ma ha invece intossicato a causa dei densi e neri fumi i tre agenti intervenuti immediatamente per spegnere le fiamme. Due guardie di 26 e 29 sono giunte in codice verde all'ospedale San Paolo mentre il terzo agente ha riportato lesioni più gravi ed è stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata.