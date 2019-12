Una rotatoria dedicata a Herbert Kilpin per celebrare il padre fondatore del Milan in occasione del 120esimo compleanno della società milanese. La targa è stata svelata oggi, lunedì 16 dicembre, nei pressi di Casa Milan in via Gattamelata. Presente la nipote di Kilpin, con l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis e l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno. A ricordare il pioniere inglese del calcio era presente anche una delegazione della Curva Sud, oltre ai dirigenti rossoneri Boban, Maldini e Massara.

Dedicata una rotonda a Herbert Kilpin, fondatore del Milan

"Oggi il Milan, ha una incredibile storia di vittorie, trofeo e campioni. Sappiamo cosa rappresenta l'eredità di questo club per la città di Milano, sia a livello sportivo sia culturale – ha detto Gazidis -, e vogliamo continuare a costruire la dinastia rossonera ancora per altri 100 anni. Lavoriamo duro per farlo". "Grazie a figure come Kilpin – ha sottolineato l'assessore Dal Corno – il calcio è diventato così popolare in Italia. La prima squadra ufficiale che Milano ha avuto è stato il Milan e l'ha resa da subito protagonista del calcio". Boban, presentando i 12 totem che decoreranno la piazza, ha scherzato con l'assessore sui permessi per la costruzione: "Speriamo siano più rapidi di quelli per lo stadio".