Una folle corsa, o meglio una vera e propria gara per le vie del centro di Milano tra una motocicletta Ducati e una Ferrari California rossa. Uno dei protagonisti di questo episodio è Davide Lacerenza, proprietario del noto locale milanese "La gintoneria di Davide", che ha ripreso con il suo smartphone la sfida di velocità, andata in scena a due passi da Porta Venezia, ingaggiata con un centauro fermo al semaforo. Quello che è accaduto è stato reso pubblico attraverso le Instagram stories di Lacerenza, che negli ultimi anni, sui social, è diventato un influencer con un seguito di circa 150mila followers. Dai video in questione è possibile osservare il contachilometri della Ferrari salire di giri fino a toccare i 137 all'ora. Il ristoratore milanese non è nuovo a questo genere di cose: in passato erano già circolati in rete diversi video in cui si trovava alla guida del Ferrari a velocità folli.

Chi è Davide Lacerenza, ristoratore e influencer

Il ristoratore è un personaggio molto noto nel panorama della vita notturna milanese. In città Lacerenza ha aperto due locali: uno si trova in via Napo Torriani, poco distante dalla stazione Centrale, mentre l'altro è situato in via Comune Antico, leggermente più spostato rispetto alle zone più centrali della città. Negli ultimi anni "La gintoneria" si è guadagnata un posto d'onore tra i locali più in voga di Milano, anche grazie alle ripetute apparizioni di diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Lacerenza, oltre che per le sue esuberanze sui social, è noto anche per essere stato l'ex compagno della figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile.