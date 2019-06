in foto: Una partita della nazionale maschile di pallavolo (Archivio LaPresse)

La pallavolo invade Milano e per dieci giorni diventa protagonista della vita cittadina, in occasione della riapertura in grande stile del Palalido. Dal 14 al 23 giugno la Volley Week porta nel capoluogo lombardo la prima tappa del campionato italiano di beach volley, tre partite della nazionale maschile impegnata nella Volleyball Nations League e la grande festa del volley in Piazza Gae Aulenti.

Il programma della Milano Volley Week 2019

Lo schema è quello ormai consolidato degli eventi aperti che si svolgono a Milano, come il Fuori Salone o la Food Week. La prima tappa del campionato italiano di beach volley aprirà la dieci giorni impegnando le migliori coppie maschili e femminili dal 14 al 16 giugno nell’arena costruita davanti al Castello Sforzesco. Dal 21 al 23 invece al nuovo Palalido, ora AllianzCloud, andranno in scena le partite della nazionale maschile. Avversari degli azzurri nella quarta tappa della Volleyball Nations League saranno venerdì 21 giugno i vice campioni del mondo della Serbia, sabato 22 l’Argentina e per finire domenica 23 giugno i campioni del mondo della Polonia. Saranno aperte turisti e tifosi le attività del villaggio del volley in piazza Gae Aulenti, dove ogni giorno sono in programma musica, presentazioni, ospiti ed eventi. Accesso libero anche allo stadio del beach allestito di fronte alla Torre del Filarete

Guaineri: Il Palalido rinasce con una grande manifestazione

"Sono molto contenta – ha dichiarato Roberta Guaineri, assessore allo Sport del Comune di Milano – che la rinascita dell’impianto di Piazza Stuparich avvenga con una grande manifestazione di pallavolo. La struttura viene restituita alla città, agli sportivi e agli appassionati al termine di un percorso complesso che oggi regala a Milano un palazzetto bellissimo, funzionale e accogliente. Abbiamo già moltissime richieste di utilizzo per eventi e manifestazioni. Per noi è fondamentale aver ridato la possibilità alla pallavolo milanese di avere la sua casa. Con PowerVolley siamo certi che l’AllianzCloud potrà tornare ad essere uno dei templi del volley nazionale". "Porteremo nel centro della città il beach volley, in uno dei luoghi più belli e fotografati di Milano. E poi la nazionale maschile al Palalido, un impianto che abbiamo aspettato, atteso e fortemente voluto e che ora viene finalmente restituito alla città, allo sport e alla pallavolo – ha commentato Bruno Cattaneo, presidente della Federazione italiana pallavolo. "Siamo sempre stati vicini alla pallavolo e alla Federazione – è il pensiero di Martina Cambiaghi, assessore allo Sport di Regione Lombardia – con la sua capacità organizzativa è stata capace di coinvolgere nei grandi eventi, non solo internazionali, gran parte della nostra regione".