Torna con la sua quinta edizione l'iniziativa "Milano da leggere" promossa dal Sistema Bibliotecario Milanese che mette a disposizione dieci e-book da poter scaricare gratuitamente: quest'anno il tema sarà incentrato su "I talenti delle donne", iniziativa cultura del comune di Milano che pone il focus proprio sul mondo femminile. Dunque saranno dieci scrittrici a farci compagnia nei prossimi mesi: i download degli e-book saranno infatti possibili da oggi, mercoledì 15 aprile, fino al 30 giugno. I titoli non saranno tutti immediatamente disponibili ma usciranno con cadenza settimanale, ogni mercoledì. Per farlo basterà andare sul sito del comune e scaricare il libro in evidenza, settimana per settimana.

Dove scaricare i libri gratuitamente

Una iniziativa che lo scorso anno ha avuto grande successo e che per questo è stata replicata con entusiasmo anche quest'anno anche in virtù del particolare periodo che stiamo affrontando, così come spiegato dall'assessore alla Cultura Filippo Del Corno: "Le scorse quattro edizioni hanno visto circa 300mila download delle 40 opere proposte, e hanno offerto ai lettori la possibilità di approfondire, attraverso tagli e stili diversi, prospettive differenti sulla nostra città – le parole dell'assessore – il successo di questa iniziativa negli scorsi anni ci ha convinto a rinnovarla, a maggior ragione in questo momento di emergenza, proponendo una lettura di Milano attraverso lo sguardo femminile e le parole delle scrittrici milanesi, in modo da declinare attraverso la lettura i ‘Talenti delle Donne’ a cui il 2020 della città è dedicato". La prima opera scaricabile nell'ambito dell'iniziativa "Milano da leggere" è "La fioraia del Giambellino" di Rosa Teruzzi, si tratta della seconda avventura dell'eccentrico trio di investigatrici milanesi.

I dieci volumi di dieci autrici diverse

Un'altra giallista è Maria Alberti Scuderi, sconosciuta ai più seppur vincitrice con “Assassinio al Garibaldi” – unico libro dato alle stampe – del premio Alberto Tedeschi 1984 per il miglior giallo inedito, ora riproposto con l’originale prefazione di Luca Crovi. Coraggio, competenza e tenacia sono i tratti distintivi delle donne del nostro presente che hanno condotto la loro rivoluzione in famiglia, nel mondo del lavoro o nella società: cento storie a cui ispirarsi, raccolte da Annalisa Monfreda in “Donne come noi”. Lo sguardo sul costume, la famiglia, il quotidiano è lasciato alla penna di Brunella Gasperini, che per venticinque anni ha dialogato con le donne tramite la posta di Annabella. “Una donna e altri animali” racconta con arguzia, anticonformismo e ironia una cronaca familiare degli anni ’70, per nulla datata. Della Gasperini sarà offerta anche una presentazione inedita di Patrizia Carrano e un’interpretazione letta da Lella Costa, sue dichiarate ammiratrici. Ironia, e autoironia, sono anche la cifra del romanzo di Carmen Covito in cui la protagonista non brutta ma, peggio, bruttina, è alla ricerca di un proprio modo di affermarsi. “La bruttina stagionata”, che ha vinto il premio Bancarella 1993, è stato ripubblicato di recente con una brillante introduzione di Natalia Aspesi. L’universo dei sentimenti narrati con stile vivido e contemporaneo è il terreno sul quale si muove la scrittura sferzante di Ester Viola, che ci offre “Gli spaiati”, sequel del fortunato “L’amore è eterno finché dura”. L’impegno civile e ambientale, in anni in cui di ecologia si parlava poco o nulla, sono il tratto di Laura Conti, medico oltre che scrittrice, di cui è ripubblicato il toccante romanzo “Cecilia e le streghe”, che affronta con raro garbo il tema del dolore e della malattia, divenuto purtroppo di tragica attualità. La passione e il coraggio del giornalismo di Camilla Cederna, capaci di imporla nel mondo dell’informazione, allora prevalentemente maschile, sono al centro de “Il mondo di Camilla”. Il libro ripercorre anni di attività della grande giornalista, e con essi di storia italiana, raccontati in prima persona e passati al vaglio dell’impeccabile lavoro editoriale di Grazia Cherchi. La ricerca storica è la passione di Carla Maria Russo che con “Lola nascerà a diciott’anni” ci trasporta nella Milano del 1943. Durante il periodo più buio del fascismo si snoda una vicenda raccontata a più voci che intreccia passione, ingiustizia, colpi di scena. Non manca la voce della poesia con la raccolta “Desiderio di cose leggere” di Antonia Pozzi, la cui traboccante e disordinata emozionalità fu poco compresa nell’ambiente intellettuale del suo tempo.