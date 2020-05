Da giovedì 7 maggio riapre l'Idroscalo di Milano, il grande bacino artificiale circondato da aree verdi tra i comuni di Segrate e Peschiera Borromeo definito "il mare dei milanesi". L'area riapre in sicurezza e gradualmente con una serie di regole e limitazioni pensate per minimizzare i rischi per i frequentatori.

Riapre l'Idroscalo di Milano: le regole per l'ingresso

Il parco sarà aperto dalle ore 7.30 alle ore 21.00 in modo tale da spalmare le presenze su una fascia oraria ampia. L'apertura riguarda nella prima fase l'area compresa tra la testata nord e la zona sud, mentre rimane chiusa la parte ovest del parco. Per accedere è obbligatorio l'uso della mascherina ad esclusione dei bambini al di sotto dei 6 anni. L'accesso al Parco avviene da un unico ingresso pedonale e ciclabile – ingresso 3 Riviera Est – con misurazione della temperatura e contingentamento degli ingressi. Potranno infatti accedere al massimo 3mila persone per volta.

Cosa si può fare

Nell'area dell'Idroscalo saranno consentite solo alcune delle attività che di solito vengono svolte nel parco durante il periodo estivo. In particolare rimane vietata ogni attività ludica e ricreativa, compreso l'uso della spiaggia. Non sarà quindi consentito prendere il sole, stazionare sui prati, giocare né organizzate picnic o altre attività in compagnia. Restano chiuse le aree giochi per bambini. È invece consentito passeggiare, fare attività motoria tra cui corsa, bici, roller, skateboard nel rispetto del distanziamento di 2 metri. Non è permesso l'accesso in acqua al pubblico. È ammessa la pesca da riva nelle zone consentite con il necessario distanziamento. Sono permesse le attività delle società sportive per quanto riguarda le discipline individuati, secondo le regole prescritte da ogni Federazione per gli sport professionistici.

Controlli e sanificazioni

Durante tutto il periodo di apertura saranno svolte attività di controllo da parte del personale della polizia locale, della protezione civile e della Associazione Giacche Verdi con il supporto e il coordinamento del personale di Idroscalo. Sono previsti interventi di sanificazione almeno due volte al giorno per le panchine, su cui potranno sostare distanziate solo due persone, fatti salvi i nuclei famigliari con bambini. Sono aperti i servizi igienici identificati con i n. 3-4-5-6, sanificati almeno due volte al giorno e dotati di disinfettante per mani. Le case dell’acqua così come le fontanelle restano chiuse.