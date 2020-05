A partire da domani, giovedì 27 maggio, a Milano riapre la sede espositiva di Palazzo Reale. La struttura, però, adotterà nuovi giorni di apertura con nuovi orari, e sarà accessibile solamente previa prenotazione per rispettare l'obbligo di distanziamento sociale favorendo quindi ingressi contingentati. Con i nuovi orari, le mostre saranno visitabili dal giovedì alla domenica, restando chiuse lunedì, martedì e mercoledì.

Nuovi orari e nuovi giorni d'apertura

Secondo il nuovo piano di aperture, il giovedì le esposizioni saranno accessibili dalle 11 alle 22.30, mentre durante il weekend, dal venerdì alla domenica, si potrà entrare dalle 11 alle 19.30. L'ultimo ingresso sarà consentito un'ora prima dell'orario di chiusura. Essendo, poi, ancora chiuse le biglietterie, i cittadini che vorranno visitare le mostre ospitate a Palazzo Reale dovranno prenotare e acquistare il biglietto online. Le regole per i visitatori sono chiare: ognuno dovrà indossare la mascherina e disinfettarsi le mani con il gel che verrà dispensato all'ingresso. In alternativa, potranno indossare dei guanti. E, come per gli altri musei che hanno riaperto, anche a Palazzo Reale verrà misurata la temperatura corporea prima dell'ingresso. Considerando i tre mesi di chiusura, le mostre presenti all'interno degli spazi sono state prorogate. Nel dettaglio, "Viaggio oltre le tenebre. Tutankhamon RealExperience", sarà visitabile fino al 30 agosto. La mostra dedicata a Georges de La Tour, "L'Europa della luce", resterà a Palazzo Reale sino al 27 settembre con l'assenso dei 28 musei internazionali che hanno prestato le opere. Da domani, poi, riaprirà anche la mostra fotografica "Roberto Cotroneo. Nel Teatro dell'arte", a cui si potrà accedere sino al 26 luglio ad ingresso gratuito, a patto che ci si prenoti. Palazzo Reale resterà aperto anche il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, e il 15 agosto, dalle 11 alle 19.30.