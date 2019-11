Una ragazza di 31 anni è finita in ospedale, in codice giallo, dopo essere rimasta ferita durante un'esperienza in una sorta di escape room. È accaduto ieri notte, attorno alle 23, all'interno della Casa maledetta che si trova in via Brunetti a Milano, in zona Certosa. Si tratta di una "real life experience", una variante delle escape room: i clienti entrano nella casa, un edificio su tre piani arredato come se fosse una villa ottocentesca, e si trovano catapultati all'interno di una sorta di film horror, con attori che li coinvolgono.

La ragazza caduta è finita in ospedale in codice giallo

La persona rimasta ferita ieri stava appunto vivendo la sua esperienza quando qualcosa è andato storto: parte del pavimento al primo piano della struttura ha ceduto per cause che dovranno essere accertate. La 31enne è precipitata al piano inferiore: per sua fortuna, sarebbe caduta su un divano che ha attutito l'impatto. Nella caduta ha comunque riportato contusioni a una gamba e al collo che hanno fatto temere per la sua salute: è stata soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e di un'automedica inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza in codice rosso. Successivamente parte dei timori sono rientrati: la ragazza è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Sacco in codice giallo. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I primi hanno verificato la stabilità delle altre parti dell'edificio , mettendolo in sicurezza. I militari dell'Arma, stando a quanto riporta il Corriere della sera, hanno invece posto provvisoriamente l'edificio sotto sequestro in attesa degli esiti degli accertamenti sui permessi e sulla sicurezza det