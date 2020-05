in foto: Un volontario della Croce Verde consegna la spesa ad un anziano

Per aiutare la parte di popolazione maggiormente a rischio da contagio da Coronavirus, quella che supera i 65 anni di età, la Croce Verde di Baggio, a Milano, ha organizzato un servizio di consegna gratuita di spesa e medicinali al domicilio di coloro che ne necessitano. L'iniziativa, rinominata "ProntoSpesa", è nata poche settimane dopo l'inizio dell'emergenza Covid in Lombardia ed è volta ad andare in contro a tutti coloro a cui è stato raccomandato di non uscire perché più vulnerabili o sono impossibilitati a provvedere autonomamente al rifornimento di generi alimentari o medicinali. "È un servizio che offriamo gratuitamente alla popolazione anziana della nostra zona", spiega il presidente della Croce Verde di Baggio Stefano Bonato a Fanpage.it.

"Abbiamo definito alcune regole minime – continua Bonato – come quella dell'età e un limite di spesa ammontante a 40 euro. In più, consegniamo a domicilio i medicinali, anche molti per i quali serve la ricetta medica, che recuperiamo tramite un codice all'interno del sistema informatizzato". Il servizio, come detto è gratuito, e il costo della spesa viene anticipato dalla Croce Verde che recupera i soldi una volta consegnata a chi ne ha fatto richiesta. Alcuni lasciano il bancomat, altri hanno la tessera col reddito di cittadinanza, mentre molti pagano tramite contanti. La giornata viene divisa in due parti, tra mattino e pomeriggio. Solitamente, spiegano i volontari della Verde, di mattina si fa la spesa e la si porta a casa degli anziani, mentre il pomeriggio c'è il giro di consegna delle medicine.

"Terminata la fase della spesa passiamo alla consegna nelle varie zone del quartiere – spiega Luca Musiani, volontario della Onlus -. Oggi abbiamo fatto circa una trentina di spese per altrettanti nuclei famigliari". Ogni settimana, sono circa un centinaio le persone che chiamano per usufruire del servizio. Tra i vari beni di prima necessità, non ci sono solo alimentari ma anche altri strumenti che, nella vita di tutti i giorni, sono indispensabili. Come il ferro da stiro, come spiega Roberto Scaramuzza, lasciato momentaneamente a casa da lavoro ma volenteroso di "dedicare del tempo agli altri e fare del bene". "Una persona a cui si è rotto ha chiesto di compraglielo e noi glielo portiamo", dice a Fanpage.it.

La quasi totalità delle richieste proviene dalla zona di riferimento della Croce, il quartiere di Baggio, nella periferia ovest di Milano, ma capita che arrivino domande anche da altre aree della città e che vengano prese in considerazione, facendo un piccolo strappo alla regola. "Se ci arriva la telefonata da qualche persone un po' fuori zona ma che capiamo che è in reale difficoltà, cerchiamo di spingerci oltre i confini che abbiamo definito all'inizio". Le chiamate sono raccolte da una centralinista che lavora da casa e risponde a coloro che compongono il numero 335/234604 o scrivono una mail all'indirizzo accoglienza@croceverdebaggio.it.

Uno dei beneficiari del servizio, un signore anziano costretto a casa perché con serie difficoltà deambulatorie, spiega che spera di "non uscire" perché "ho dei problemi di salute e a camminare" e sarebbe quindi impossibilitato a "portare la spesa a casa". "Grazie a questi volontari mi trovo benissimo", rivela poi. E anche i cittadini del quartiere che non usufruiscono della consegna a domicilio di spesa e medicinali, mostrano riconoscenza alla Croce Verde, come spiegato da Deborah Franceschi: "Le donne di Baggio ci portano la cena tutte le sere per ringraziarci di tutto quello che facciamo per i cittadini", che possono chiamare "dalle 8 alle 20, spiegando il perché stanno chiamando e lasciando la lista delle cose che gli occorre". Molti, dice infine la Franceschini, "sono in quarantena o non hanno nessuno che si possa occupare di loro". A Baggio ci pensano i volontari della Croce Verde.

Ha collaborato Davide Arcuri.