in foto: (Immagine di repertorio)

Ha solo 18 anni il ragazzo arrestato dalla polizia per aver aggredito lo scorso 2 gennaio una coppia di anziani a Milano, in Stazione Centrale. I due sono stati prima stati colpiti al volto con diversi pugni e poi sono stati derubati della borsa della donna. Il giovane, di nazionalità senegalese, subito dopo il furto è fuggito via ma è stato fermato immediatamente da un gruppo di passanti che aveva assistito alla scena: il 18enne è stato poi preso in custodia dagli agenti della Polfer che si trovavano lì a bordo di una pattuglia intervenuta subito dopo l'accaduto.

In una settimana quattro le persone arrestate in Stazione Centrale

Secondo quanto spiegato dalla Polizia Ferroviaria sarebbero almeno tre le persone fermate sempre in Stazione Centrale nell'ultima settimana: si tratta di spacciatori. Uno, lo scorso 3 gennaio, mentre vendeva della droga in cambio di 20 euro, a lui sono stati sequestrati 5 grammi di hashish e 60,00 euro che nascondeva nel giubbotto, il secondo, un ragazzo di 22 anni del Gambia, è stato arrestato mentre vendeva 11 grammi di marijuana e infine un uomo di 30 originario del Congo è stato fermato dalla polizia in un bare nei pressi della stazione sempre nell'atto di vendere della droga. L'uomo aveva con sé 12 grammi di hashish e una bustina contenente probabilmente circa mezzo grammo di cocaina, oltre a 175 euro.