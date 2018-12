in foto: Il calendario musicale dell’Avvento in piazza Duomo a Milano (LaPresse)

A Milano è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso il Natale 2018. Mentre le vie, i monumenti e le zone più caratteristiche della città si accendono progressivamente con le luci natalizie, in piazza Duomo è iniziato lo spettacolo del grande Calendario musicale dell'Avvento. A dare il via all'iniziativa sono state ieri la vicesindaco Anna Scavuzzo e l'assessore alle Politiche per il lavoro, attività produttive e commercio Cristina Tajani. Il palazzo dei Portici meridionali della piazza è stato così trasformato in un grande schermo da circa 60 metri per 20 metri d’altezza, pari a 1.200 metri quadri, che trasmetterà immagini e proiezioni natalizie.

Spettacoli ogni giorno, fino alle 18.30

Il Calendario musicale dell’Avvento è sponsorizzato da Urban Up, del Gruppo Unipol. Gli spettacoli si susseguiranno ogni giorno alle 18.30, fino al 24 dicembre: una video-proiezione racconterà l’attesa del Natale, tra luci e musiche. Si tratta solo di una delle tante iniziative in programma per le festività natalizie: il Comune le ha raggruppate nel palinsesto "Your Christmas". Tra piste di pattinaggio sul ghiaccio, concerti gratuiti, i tradizionali mercatini natalizi e alberi di Natale sparsi per la città il Natale 2018 si preannuncia decisamente magico.