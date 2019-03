Votare alla primarie del Partito Democratico e ricevere, in cambio, uno shot. E' l'iniziativa di Simone Locatelli, giovane consigliere presso il Municipio 2 di Milano (che si trova nella zona nord-orientale della città meneghina e che comprende Stazione Centrale, Gorla, Turro, Precotto, Greco, Mirabello, Villaggio dei Giornalisti, Maggiolina, Greco Fornasetta, Quartiere Adriano e Crescenzago).

Simone Locatelli, che è anche Presidente della Commissione Verde, Arredo Urbano e Demanio, è il coordinatore del Partito Democratico del Municipio 2 meneghino, e proprio il 3 marzo, giorno delle primarie, compie ventotto anni. E per l'occasione, il consigliere di origine brianzola, in carica dal 2016, ha deciso di aprire una curiosa iniziativa: offrire uno shottino a chi si recherà a votare alla primarie del Partito Democratico. "Quest'anno il Partito Democratico ha deciso di onorarmi fissando le Primarie proprio il giorno del mio compleanno. Cosa potevo chiedere di più?", scrive Simone Locatelli su Facebook, "il 3 Marzo se vuoi farmi un regalo non impazzire, vota alla Primarie. Potrai festeggiare nel seggio più vicino a casa tua, poi la sera si festeggerà per davvero e chi viene con la prova del voto avrà uno shot offerto", conclude Locatelli.