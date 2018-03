Forza Nuova, partito di estrema destra, entra per la prima volta a far parte di una istituzione municipale di Milano. Questo, grazie al passaggio tra le fila del partito di Roberta Perrone, ex capogruppo della Lega Nord nel consiglio del Municipio 5 – la zona Sud di Milano – che ha lasciato il Carroccio per Forza Nuova. "L'ex-capogruppo della Lega Nord in Consiglio di Municipio 5 Roberta Perrone aderisce ufficialmente a Forza Nuova, che per la prima volta entra con un proprio esponente politico all'interno di un'istituzione municipale di Milano" si legge in una nota diramata dal partito di estrema destra di Roberto Fiore.

"Questa decisione è il frutto del mio percorso politico e personale che nasce dal mondo del volontariato, di cui faccio parte da oltre quindici anni. È proprio grazie alle attività portate avanti da Forza Nuova, con le sue associazioni satellite presenti sul territorio a sostegno degli italiani, che ho imparato a conoscere questa realtà politica. Realtà che si sposa perfettamente con i miei ideali legati all'impegno per una ricostruzione nazionale che restituisca dignità al nostro paese e al popolo italiano, non tralasciando le nostre radici e valorizzando le nostre tradizioni. Sono sicura che insieme potremo fare un ottimo lavoro portando avanti le battaglie a difesa dei nostri concittadini in Consiglio municipale e su tutto il territorio della zona sud di Milano" ha affermato, sempre nella nota, la diretta interessata Roberta Perrona, neo consigliera al Municipio 5 di Milano con Forza Nuova.