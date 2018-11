in foto: Phil Collins

Mancano più di sei mesi al concerto ma sembra essersi creato già del clamore intorno al live dell'ex batterista dei Genesis, Phil Collins. La Barley Arts, l'agenzia organizzatrice del concerto che si terrà a Milano il 17 giugno 2019, ha fatto sapere che ha diffidato il portale di secondary ticketing Viagogo dal vendere, sulla propria piattaforma, i biglietti per la data milanese del frontman dei Genesis. Viagogo è il più celebre portale di vendita secondaria di biglietti. La prevendita dei biglietti inizierà domattina alle 10 ma secondo la Barley Arts sul sito incriminato è presente già da giorni una sezione dedicata proprio al concerto di Collins a Milano in cui vengono riportate informazioni sbagliate e fuorvianti per i tanti fan e futuri acquirenti (secondo Viagogo sono rimasti meno dell’1% dei biglietti, alla vigilia della partenza delle vendite).

La diffida a Viagogo arriva in Procura

Come si legge nella lettera inviata dallo studio legale Guccione e Cerruti al portale Viagogo sul sito ci sono "indicazioni totalmente errate e fuorvianti che ledono I'immagine e la professionalità" degli organizzatori e di Collins, postate solo perché "evidentemente prodromiche a sfruttare a vostro esclusivo vantaggio la buona fede dei potenziali acquirenti". Sbagliati, sempre secondo la diffida, sarebbero anche i dati postati relativi a capacità della location e orario di inizio dello show, oltre che i dati di vendita stessi. Il tutto sarebbe stato fatto di proposito, come accusano gli organizzatori del concerto, per stimolare l'acquisto dei biglietti messi in rivendita poi a prezzo maggiorato. La diffida chiede così che venga rimossa dal portale di Viagogo la sezione dedicata alla data milanese di Collins: il tutto è stato presentato anche alla Procura della Repubblica di Milano dove è in corso già un'indagine sul secondary ticketing sfociata in un processo attualmente in corso.