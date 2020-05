in foto: L’Idroscalo di Milano

Con l'inizio della Fase 2 Milano ritroverà uno dei luoghi simbolo dei milanesi in particolare in estate, l'Idroscalo, che riaprirà il 7 maggio. Anche in questo caso saranno tante le norme da rispettare per accedere al grande parco situato nella zona est della città, a partire proprio dagli ingressi che saranno contingentati: "Ci sarà un unico ingresso pedonale e ciclabile, l'ingresso 3 Riviera Est, con misurazione della temperatura in entrata – spiega in una nota l'organizzazione – l'accesso è condizionato al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è vietata ogni forma di assembramento".

Trovare sollievo in un parco in massima sicurezza

Gli orari di apertura saranno dalle 7.30 alle 21 così da riuscire a spalmare le presenza su una fascia oraria più ampia: "L'obiettivo è consentire ai cittadini, ormai chiusi in casa da molti giorni, di trovare sollievo in questo parco pubblico, in massima sicurezza", ha spiegato il presidente del Cda dell'Istituzione Idroscalo Marco Francioso, che ha predisposto un processo graduale di riapertura per minimizzare i rischi. "È una grande opportunità e confidiamo nel senso di responsabilità di tutti – ha aggiunto Arianna Censi, vicesindaca della Città metropolitana – la riuscita dipenderà infatti da quanto le persone dimostreranno di sapersi attenere alle disposizioni".

Vietato l'ingresso in acqua, sì all'attività motoria

Tra le attività consentite ci sono sia le passeggiate che l'attività motoria, mentre non saranno consentite le attività ludiche e ricreative, compreso l'uso della spiaggia. Vietato anche l'accesso in acqua e nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini. Dall'organizzazione spiegano inoltre che ci saranno interventi di sanificazione (almeno due volte al giorno) per le panchine, su cui potranno sostare, distanziate, solo 2 persone, fatti salvi i nuclei famigliari con bambini.