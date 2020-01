Continuano ad aumentare i prezzi delle case in tutti i quartieri di Milano. Un immobile nuovo vale in media 5.210 euro al mq, +1,4% in sei mesi e più 2,6% in un anno. Il fenomeno non riguarda solo il centro, anzi, i rincari superiori si sono verificati in zone periferiche, come Ripamonti-Vigentino, con aumenti superiori al 7,5%. È quanto emerge dall’analisi della Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi.

I quartieri emergenti e quelli dove i prezzi delle case aumentano di più

La Camera di Commercio ha stilato anche una top ten delle crescite. Oltre +5% in sei mesi nelle zone Ripamonti-Vigentino, Tribunale-Cinque Giornate (da 4 ai 7 mila euro al mq), Repubblica-Porta Nuova (dai 5 mila ai 10 mila euro), Greco (intorno ai 3 mila euro), Turro e Precotto (3 mila euro), Sarpi e Procaccini (4-5 mila euro), Baggio-Quinto Romano (da mille a 3 mila euro), Abruzzi-Romagna (5 mila), Gallaratese-Trenno (3 mila), Leopardi-Boccaccio-Pagano (cresce il nuovo a 8 mila). Le case vecchie da ristrutturare crescono più del 5% a Inganni-S. Cristoforo (mille euro), Istria-Maciachini (2 mila euro), Solferino–Garibaldi (5 mila), Conca del Naviglio-Porta Genova (3 mila), Fiera-Sempione (3 mila)

A crescere di più per gli appartamenti nuovi è il settore sud, +1,6% in sei mesi, seguito dalle zone a ovest e nord, + 1,4%. Più lenti il settore est e il centro con +0,9% e + 0,7%. Il centro guida la crescita degli appartamenti d’epoca ristrutturati, +1,6% in sei mesi mentre cresce il mercato degli appartamenti vecchi da ristrutturare nell’area ovest della città, + 3%.

Case da ristrutturare

Gli appartamenti da ristrutturare valgono sempre di più a Inganni-S. Cristoforo, più 7%, con valori superiori a mille euro al mq, a Istria-Maciachini, più 5% e oltre 2 mila euro, Solferino-Garibaldi con più 5% e oltre 5 mila euro al mq, Conca del Naviglio, Porta Genova con più 5% e oltre 3 mila euro al mq, rispetto ai 6 mila del nuovo, Fiera-Sempione con +5%, circa 3 mila euro rispetto ai 6 mila del nuovo.

Zone di lusso

Dai 12 mila euro in su, questo il valore delle case nelle zone di lusso: Spiga, Montenapoleone, Vittorio Emanuele, San Babila, Diaz-Duomo, Scala. Seguono Parco Castello, Cordusio e Cairoli con quasi 11 mila euro al metro quadro, Brera, con 10 mila. Poi Repubblica-Porta Nuova (+5% il nuovo in un anno e +5% anche il prodotto vecchio) con quasi 10 mila, 9.500, che scavalca rispetto a un anno fa Venezia-Monforte con 9.350 mila euro, la zona dell’Università Cattolica intorno a Sant’Ambrogio sempre con 9 mila. Poi, con circa 8 mila euro, Missori, largo Augusto, Solferino-Garibaldi, Leopardi, Boccaccio e Pagano (+4% in un anno il nuovo), poco meno per il parco delle due Basiliche e piazza Vetra.

Le zone più economiche

Le zone più economiche con 2.600 euro al mq sono Baggio, Salomone, Trenno, Ronchetto, Quarto Oggiaro, Musocco. Le case meno care, con 2.600 euro al mq circa sono a Salomone-Bonfadini che viene scavalcata da Baggio- Quinto Romano (+4% il nuovo e +4% il vecchio a 1.300 euro al mq). Poi ci sono Ronchetto, Trenno-Gallaratese (+ 4% il nuovo, + 4% la casa d’epoca e + 5,4% per le case vecchie a circa 1.500 euro al mq). Con 2.700 circa ci sono Axum – Ospedale San Carlo, Gratosoglio-Missaglia, Quarto Oggiaro, Musocco-Villapizzone. Poi seguono con 2.800 circa Inganni-S. Cristoforo (+4% per il nuovo e + 7% per le case vecchie da ristrutturare a circa 1.500 euro al mq), via Padova-Palmanova, con 2.900 Corvetto, con 3 mila Agrippa-Abbiategrasso e Santa Giulia Rogoredo, Forlanini-Mecenate, Lambrate, Fulvio Testi-Cà Granda, Pellegrino Rossi-Affori-Bruzzano.