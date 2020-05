in foto: (Foto: Questura di Milano)

Gli agenti del Commissariato Scalo Romana della polizia di Milano hanno arrestato uno spacciatore nella serata di ieri, mercoledì 27 maggio, di 37 anni. L'uomo, un cittadino italiano, è stato rintracciato dopo che i poliziotti sono venuti a conoscenza del fatto che un individuo spacciava sostanze stupefacenti in un appartamento di via San Virgilio. Gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno quindi perquisito la casa all'interno della quale viveva un uomo, pluripregiudicato, che scontava una condanna agli arresti domiciliari.

Arrestato il pusher, trovati quasi 3 etti di droga

La polizia ha quindi avviato il monitoraggio dell'abitazione e delle presunte attività illecite, sino a quando, verso le 18.30, ha notato arrivare un'auto da cui è sceso un individuo che ha raggiunto la porta di casa del pregiudicato. Lì, ha acquistato una dose di cocaina prima di tornare velocemente nell'auto con cui è arrivato dove lo aspettavano la compagna e il figlio di appena 8 mesi. I poliziotti sono quindi intervenuti fermando il cliente del pusher. Addosso, gli è stato trovato un grammo di cocaina, motivo per cui è stato segnalato alla prefettura. In seguito, gli agenti sono andati a bussare alla porta del pusher, all'interno della cui abitazione sono stati trovati, in alcune scatole e in una busta di plastica, 127 grammi di hashish, 97 grammi di marijuana, 2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 160 euro in contanti. L'uomo è quindi stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.