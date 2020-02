in foto: (Immagine di repertorio)

L'azienda del trasporto pubblico milanese (Atm) ha comunicato tutte le informazioni utili per raggiungere lo stadio "Giuseppe Meazza"con i mezzi in occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia Inter-Napoli, in programma per la serata di mercoledì 12 febbraio. I tifosi potranno spostarsi verso San Siro utilizzando metropolitana, bus e navette speciali. Sono state inoltre rese note le modifiche delle linee 16, 49, 64, 80 e 98, che saranno interessate da variazioni di percorso in vista del match.

Le comunicazioni Atm nel dettaglio

Per chi ha intenzione di prendere la metropolitana sarà possibile raggiungere lo stadio utilizzando la linea lilla M5 fino a San Siro oppure la linea rossa M1 fino a Lotto. Atm informa che la questura di Milano ha disposto la chiusura delle fermate San Siro Ippodromo e Segesta sulla linea lilla, a partire dalla fine della partita fino al termine del servizio. Per quanto riguarda invece il trasporto di superficie, le linee 16, 90 e 91 saranno potenziate con vetture aggiuntive, con un servizio di navette che collegherà il parcheggio di Lampugnano allo stadio. I biglietti saranno acquistabili in tutte le rivendite autorizzate o ai distributori automatici presenti nelle stazioni della metro.

Le linee modificate

Come detto in precedenza le linee 16, 49, 64, 80 e 98 conosceranno delle variazioni di percorso. Sulla linea 16, prima dell’inizio della partita, viene cancellata la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi. Durante l’evento invece sarà effettuata una modifica sul percorso, con capolinea provvisorio in via Dessié. In uscita dallo stadio, viene cancellata la fermata di via Dessié prima di piazza Axum. Sulla 49, da due ore prima dell’inizio della partita, cambierà il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini ,passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine della partita per un’ora circa, stessa modifica in direzione Lotto M1/M5; in direzione piazza Tirana, stessa deviazione percorrendo via Novara anziché via San Giusto. Le linee 64 e 80 dalla fine della partita per un’ora circa, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto. Infine la linea 98, dalla fine della partita per un’ora circa, modificherà il percorso solo in direzione Famagosta M2. Dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare. Per ulteriori informazioni consultare il sito di Atm.