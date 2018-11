in foto: Immagini di repertorio

Un colpo da 9mila euro ai danni di Philippe Plein, noto marchio d'abbigliamento di lusso. È accaduto giovedì pomeriggio a Milano, all'interno del negozio monomarca del brand, sito in via Montenapoleone 21, da dove due ladri, due donne e un uomo, hanno portato via due giubbotti del valore di novemila euro. Stando a quanto raccontato dai commessi del negozio e successivamente verificato dalla polizia attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza, una coppia è entrata chiedendo di provare i due giubbotti che ha poi lasciato nei camerini non avendoli trovati di proprio gradimento. Successivamente una donna, probabilmente già all'interno del negozio, ha messo le due giacche, lasciate incustodite in camerino, in una borsa schermata ed è così uscita riuscendo a non attirare su di sé nessun sospetto. Tanto che il furto è stato notato dopo un po' dai commessi che hanno immediatamente dato l'allarme e richiesto l'intervento della polizia. Secondo quanto dichiarato dagli agenti, è stata però ritrovata un'impronta digitale all'interno del camerino che, insieme con la registrazione delle telecamere, potrebbe aiutare a identificare i colpevoli del furto.