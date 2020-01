Colpiva all'interno di attività commerciali in zona viale Certosa e, a volto scoperto, minacciava i commessi dei negozi con una pistola giocattolo. Un uomo di 41 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia per aver commesso due rapine e una tentata rapina, tra novembre e dicembre 2019, in diversi negozi. Gli agenti per il modus operandi del malvivente hanno ribattezzato l'operazione "nulla da perdere".

Rapine con armi giocattolo: arrestato 41enne senza dimora

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il primo colpo commesso dal 41enne, ai danni di un esercizio commerciale di viale Certosa, risale al 3 di novembre. Il bottino dell'azione è stato di circa 600 euro. Tre giorni dopo il rapinatore si è ripetuto in una farmacia di via dei Cignoli, portando via 210 euro. Infine, è stata la volta di un altro esercizio commerciale in via Ludovico da Breme. Questa volta però il colpo non è riuscito, perché le casse del negozio erano temporizzate e non sarebbe stato possibile aprirle.

Incastrato da una bottiglietta d'acqua

Dopo l'ultima rapina fallita, il 41enne è fuggito a bordo di una Fiat Panda, poi ritrovata dagli agenti del commissariato di Quarto Oggiaro. Da una bottiglia d'acqua in plastica, rinvenuta all'interno dell'abitacolo, gli investigatori hanno identificate alcune impronte papillari sono riusciti a risalire a un pregiudicato residente a Vigevano (Pavia), in realtà senza dimora, individuato in un appartamento di viale Certosa, che il 30 dicembre è stato sottoposto a fermo per i reati di rapina e tentata rapina.