Milano, colpito alla testa da un piombino mentre cammina per strada

Un uomo di 45 anni, nella notte, è stato colpito alla testa da quello che sembrerebbe un piombino di metallo mentre camminava per strada con un conoscente. L’episodio è accaduto in viale Certosa a Milano: soccorso dal 118, l’uomo è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia.