in foto: Immagine di repertorio

Una 24enne è stata arrestata per tentato omicidio a Milano dopo aver aggredito con una chiave inglese una donna nei pressi della stazione Centrale. Gli agenti della Polfer l'hanno fermata poco dopo nel mezzanino in piazza IV Novembre: la vittima, una donna di 39 anni, è stata soccorsa dal personale medico giunto sul posto con un'ambulanza. L'allarme è scattato poco dopo le 16 del pomeriggio di oggi lunedì 25 novembre quando le urla di una donna hanno attirato le attenzioni di alcuni pendolari presenti in stazione in quel momento. Sono stati loro a richiedere l'intervento degli agenti della Polfer che si sono recati immediatamente nel mezzanino di piazza IV Novembre: qui hanno trovato una donna riversa a terra con una profonda ferita al capo sanguinante. È stata lei a raccontare quanto accaduto: ad aggredirla una donnadi di 24 anni, una cittadina serba, che l'ha colpita con una chiave inglese prima di fuggire. La polizia ha individuato la 24enne in stazione Centrale poco distante dal luogo dell'aggressione pochi minuti dopo: fermata, è stata arrestata e condotta in carcere. La vittima è stata invece soccorsa dal personal medico giunto sul posto poco dopo con un'ambulanza.