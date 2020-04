in foto: (Foto: Fanpage.it)

Pasqua è ormai alle porte e molti cittadini, per l'occasione inusuale di costrizione a casa, non vogliono farsi trovare impreparati. Per questo motivo, già dalle prime ore di oggi, venerdì 10 aprile, un gran numero di milanesi si è recato presso il proprio supermercato di fiducia per fare l'ultima spesa e garantirsi, quantomeno, di trascorrere una Pasqua gastronomicamente valida. L'aggregarsi fuori dai punti vendita della grande distribuzione ha, però, creato lunghe code.

Una cliente: Sono in coda da 4 ore

è il caso dell'Esselunga di via Losanna, a Milano, dove le persone sono state in fila per oltre 4 ore prima di poter entrare e prendere tutto quanto le servisse. Per far fronte alle condizioni climatiche, poi, poco sopportabili se costantemente sotto il sole (a Milano si sono toccati i 25 gradi anche oggi), l'azienda di Caprotti ha distribuito bottigliette d'acqua a tutti i clienti in coda per venirgli incontro. "Sono qui da 4 ore e ancora non sono riuscita ad entrare", racconta una cliente a Fanpage.it, aggiungendo: "La fila sembra non finire mai. Avanzi qualche metro e sembra di non essersi mossi talmente è tanta la gente. Non mi aspettavo di trovare così tante persone in coda". La situazione, già poco confortevole per le persone senza necessità fisiche o anagrafiche, è stata alleviata, come da prassi, per tutti coloro che rientravano in determinate categorie. Come succede nei giorni feriali normali, infatti, è stata creata una corsia apposita per gli ingressi di individui over 65, donne in gravidanza e persone con disabilità, debitamente segnalata. Inoltre, come da ormai un mese a questa parte, anche medici e infermieri hanno precedenza sulla restante parte della clientela.