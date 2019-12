in foto: Le sigarette contenenti cocaina

La polizia lo ha fermato giovedì pomeriggio durante un controllo in zona San Siro a Milano: l'uomo, un 31enne albanese, è apparso visibilmente nervoso alla richiesta degli agenti di mostrare i propri documenti. Quando ha così consegnato loro una carta d'identità falsa, è scattato il controllo: il 31enne è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish di 2,3 grammi, e di un pacchetto di sigarette, oltre a 150 euro e 25 dollari americani in contanti.

Sequestrati anche tremila euro in contanti

Ma quelle che sembravano normali sigarette erano in realtà dei contenitori di droga: la polizia ha infatti scoperto che all'interno delle 19 sigarette contenute nel pacchetto erano nascoste altrettante dosi di cocaina per un totale di 5,7 grammi. A questo punto gli agenti sono passati alla perquisizione dell'abitazione dell'uomo all'interno della quale hanno trovato oltre 3mila euro in contanti, poi sequestrati. Il 31enne è stato così arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: inoltre è emerso a suo carico un provvedimento di espulsione eseguito lo scorso febbraio, con accompagnamento alla frontiera.