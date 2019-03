L'obiettivo è battere l'attuale record di 266,9 metri di lunghezza, per farlo i pasticceri scelti dall'azienda Galbani Santa Lucia lavoreranno per ore. La sfida è al Guinness World Records per aggiudicarsi la preparazione del tiramisù più lungo del mondo. L'evento si terrà sabato 16 marzo alle 14 al CityLife Shopping District di Milano. Per l'occasione è stata allestita un'area apposita di circa 60 metri nella quale i pasticceri avranno a disposizione 80 lunghi tavoli lunghi 183 centimetri dove poter allestire l'enorme tiramisù che sarà composto da 1.011 blocchi da 30 centimetri ciascuno: la lunghezza totale del tiramisù sarà di oltre 303 metri.

Pronte 15mila porzioni da poter assaggiare a fine prova

L'evento è aperto al pubblico e tutti potranno assistere presso il piano zero del centro commerciale City Life alla composizione. E alla fine della prova si potrà assaggiare una delle circa 15mila porzioni del tiramisù da record messe a disposizione del pubblico. L'azienda inoltre, in collaborazione con il Banco Alimentare, donerà tutti gli ingredienti utilizzati per la creazione di altre 15mila porzioni del celebre dole da donare alle mense della Lombardia, della Toscana e dell’Emilia Romagna, condividendo così simbolicamente con la collettività questo speciale traguardo, dedicando un momento di dolcezza a coloro che sono in difficoltà.