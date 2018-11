Si chiama mesotelioma ed è un tumore raro che colpisce principalmente le persone che sono state esposte per un periodo prolungato all'amianto. La presenza più alta di questo tipo di tumore si è registrata a Milano, dove nel 2017 sono stati circa 2000 i decessi causati da patologie legate proprio all'amianto, come il mesotelioma o il tumore al polmone. Dopo il capoluogo lombardo in classifica figurano Varese, Bergamo e Brescia. Dati allarmanti che sono stati comunicati dal presidente dell'Osservatorio nazionale sull'amianto, Ezio Bonanni, intervenuto durante un convegno al Tribunale di Milano: "Le patologie di questo tipo sono in continuo aumento, in particolare in Lombardia più che nelle altre regioni – ha detto Bonanni – nella cintura industriale di Milano, inoltre, alla quantità si aggiunge una particolare trascuratezza nelle misure di sicurezza che, seppur in sé poco efficaci, avrebbero quanto meno diminuito le esposizioni e dunque l’impatto della fibra killer sulla salute dei lavoratori e dei cittadini". Considerazioni che vanno a sommarsi agli ulteriori dati esposti dall'Osservatorio che sottolinea come la Lombardia presenti ancora troppi casi di rischio di esposizione all'amianto in particolare per quanto riguarda gli istituti scolastici e le case popolari presenti non solo nella città di Milano ma in tutta la regione. Tra il 2000 e il 2015 in Lombardia ci sono stati circa "5.680 casi di mesotelioma", numeri che continuano ad aumentare in modo preoccupante: "Nella nostra regione abbiamo ancora il 33% della presenza totale di amianto in Italia", denunciano dall'Osservatorio. Ci sono "6 milioni di metri quadri, di cui 1,5 di amianto in matrice friabile, che hanno necessità di bonifica e smaltimento, altrimenti si continueranno ad avere ulteriori esposti, malati e decessi"