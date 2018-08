Milano è una città di single. A confermarlo i dati elaborati dall'Anagrafe del Comune, che certifica il netto primato dei single nei primi sette mesi del 2018: sono infatti oltre 400mila, più del doppio delle coppie, che si fermano a quota 163mila. Vince la Milano delle feste, degli aperitivi e della vita notturna, Capitale d'Italia per chi vive da solo e ha voglia di divertirsi incontrando single nel centro città. Ma, colpo di scena, il Capoluogo lombardo risulta essere anche la città delle famiglie numerose: sono quasi 6mila i nuclei composti da sei o più persone.

Locali per single a Milano

Milano è la città del lusso e della moda, centro della movida e degli incontri. Per quanto riguarda i locali più in voga per aperitivi e dopocena, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Vediamone alcuni:

Il Blue Note in Via Pietro Borsieri è un jazz club e ristorante adatto a chi ha voglia di cercare nuove amicizie ascoltando la musica dal vivo, specialmente jazz. Un connubio di cibo e musica, dove approdano tanti artisti anche europei. I clienti potranno scegliere tra una vastissima gamma di liquori e cocktail, davvero per tutti i gusti!

Il Sugar Lounge in via Alserio è un ottimo locale dove trascorrere divertenti serate tra amici, in un'atmosfera informale ma esclusiva. D'estate, potrete godervi un fantastico panorama sedendo nella terrazza all'aperto, gustando drink e cocktail. I servizi offerti dal locale sono: ristorante, pizzeria, happy hour e discoteca.

Il Jazz Cafè, in zona Sempione, è uno dei locali più esclusivi di Milano, il posto ideale dove fare nuove amicizie, e trascorrere una piacevole serata in compagnia. Luogo molto gettonato, offre servizi di ristorazione, happy hour, brunch e apertura del bar fino alle 2 del mattino.