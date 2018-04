in foto: Un raduno di single all’Esselunga

Milano è la città dei single. A dirlo non sono solo le monoporzioni nei supermercati, il boom delle applicazioni per incontrare l'anima gemella, il successo di raduni per single nei supermarket o le passeggiate nei giardinetti cittadini, con tanti anziani soli (o con badante) seduti alle panchine. Adesso anche i dati resi noti dalla direzione Casa del Comune di Milano fissano quella che è una fotografia probabilmente conosciuta e già vista da tanti milanesi, nati o "acquisiti". I numeri dicono che il 45 per cento delle famiglie che abitano a Milano sono costituite da una sola persona: su oltre 647mila famiglie censite, quasi 303mila sono composte da un solo componente. Ma curiosamente il dato varia a seconda che ci si sposti in centro o in periferia: nel Municipio 1 (il centro cittadino) il numero di single si abbassa al 7 per cento, mentre nei Municipi alla periferia Nord-ovest della città il numero di persone sole sale al 13 per cento.

Il single milanese: uomo, di età compresa tra i 50 e i 70 anni

I dati, presentati ieri pomeriggio dalla commissione Casa di Palazzo Marino e riportati dal quotidiano "Il Giorno", restituiscono anche una sorta di identikit dei single milanesi. Per il 54 per cento si tratta di uomini, per lo più (61 per cento) tra i 50 e gli 85 anni. La fascia d'età statisticamente più rilevante è quella tra i 50 e i 70 anni, mentre la percentuale di coloro che vivono da soli nella fascia d'età tra i 30 e 50 anni si abbassa al 26 per cento. Il 5 per cento delle famiglie è costituita da genitori soli con almeno un figlio minore a carico: in questo caso la grande maggioranza è costituita da madri sole con figli (83 per cento), mentre i papà single con figli sono il 17 per cento. I dati sulle persone che abitano da sole a Milano si riflettono sulle richieste per ottenere sostegno abitativo: il 40 per cento delle richieste all'Agenzia sociale per la locazione proviene da single, mentre anche sul fronte delle case popolari, su un totale di 27.256 domande presentate entro lo scorso 31 dicembre per l'assegnazione di un alloggio, il 42 per cento del totale (pari a 11.229) sono giunte da persone sole con o senza figli minori a carico. Non è una novità: già il 45 per cento degli inquilini residenti in case popolari di proprietà di Palazzo Marino sono nuclei famigliari formati da una sola persona.