in foto: (Immagine di repertorio)

Era in sella alla sua bici mentre percorreva la rotonda tra via Ernesto Breda e via De Marchi, a Milano, quando un'auto lo ha travolto in pieno scaraventandolo sull'asfalto e dandosi poi alla fuga. Lo ha lasciato lì ferito, senza chiamare i soccorsi. Il ciclista investito è stato poi soccorso da alcuni passanti che hanno allertato immediatamente il 118 giunto sul luogo dell'incidente poco dopo con un'ambulanza e un'auto medica: l'uomo, del quale non si conoscono ancora le generalità, ma si presume sia di origine straniera, è stato caricato in ambulanza a trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Le ferite riportate sarebbero gravi e le sue condizioni, come spiegato anche dalla polizia locale, desterebbero particolare preoccupazione.

Proprio gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di recuperare tracce e indizi che possano portarli al conducente della vettura che è fuggito senza prestare soccorso dopo l'investimento. il giovane investito sarebbe infatti stato sbalzato diversi metri lontano dal punto dello schianto e a causa della violenza dell'impatto avrebbe anche sbattuto la testa sull'asfalto. Gli agenti stanno anche verificando la presenza di telecamere di sorveglianza che possano aiutarli nella ricerca del pirata della strada.