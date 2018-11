in foto: Immagine di repertorio

Sono 168 le confezioni di cibo sequestrate dalla polizia locale di Cologno Monzese, nel Milanese, in un supermercato della zona: gli agenti dopo un controllo di tutti i prodotti in vendita nel mini market hanno rinvenuto così decine e decine di prodotti mal conservati, scaduti, senza etichetta di provenienza o scongelati. Per questo il proprietario, un cittadino di nazionalità cinese, si è visto consegnare una multa di 8.300 euro oltre al sequestro della merce. La polizia ha iniziato il blitz alle 20.30 e lo ha concluso a tarda notte, solo dopo aver controllato ogni singolo prodotto.

Cibi per neonati scaduti e senza etichetta

"Sono stati trovati prodotti alimentari scaduti, privi di etichetta, senza indicazioni in lingua italiana e senza i prezzi esposti", hanno spiegato gli agenti. Si tratta di cibo che probabilmente sarebbe finito sulle tavole di molti consumatori. Tra la merce sequestrata anche diversi prodotti alimentari per neonati, anche questi privi di etichetta o di data di scadenza. "La polizia locale sta fornendo un contributo importante alla sicurezza della città – ha sottolineato il sindaco di Cologno, Angelo Rocchi – qui siamo davanti a un intervento con evidenti e dirette ricadute sulla tutela della salute dei consumatori colognesi, oltre che sulla regolarità dei punti vendita. Non possiamo che ringraziare per il lavoro svolto dagli agenti".