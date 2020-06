in foto: Il cinema Anteo all’aperto

Dopo quattro mesi anche i cinema hanno potuto riaprire le porte agli spettatori che finalmente sono tornati in sala. Tra non poche difficoltà e in vista anche della stagione estiva sono tante le strutture che proveranno a ripartire, tra iniziative ed eventi. Anche Milano che conta numerose sale cinematografiche ha accolto nuovamente gli appassionati del grande schermo, come nel caso del cinema Anteo che ha inaugurato la stagione delle proiezioni all'aperto.

Cinema Anteo a Milano: Incrociamo le dita, un'emozione essere di nuovo qui

"Erano quasi quattro mesi che eravamo chiusi – ha spiegato a Fanpage.it Sergio Oliva di Anteo Spazio Cinema – è stato emozionante già questa mattina rivedere tuti i nostri lavoratori. Questa sera rivediamo finalmente il pubblico e c'è una grande voglia di tornare a guardare un film in sala, non in streaming, con tutte le emozioni che esso comporta". Massima attenzione come sempre alle norme di sicurezza da rispettare sia da parte dei lavoratori che del pubblico: "Abbiamo i protocolli del governo e della regione, misuriamo la febbre e teniamo il distanziamento – continua Oliva – chiediamo a tutti di stare attenti. Faremo il tracciamento del pubblico. Ovunque ci sono igienizzanti. La sala viene igienizzata ogni mattina visto che la proiezione è unica. Speriamo, incrociamo le dita".

Finalmente si può vedere un film sul grande schermo

"Finalmente si ritorna al cinema, è una grande esperienza – spiega un uomo che fa il suo ingresso in sala – per noi è stata una sofferenza non venire al cinema, ma supereremo anche questa". "Siamo contenti tanto che già la prima sera sia qua – spiega una coppia – ci teniamo ad esserci e poi è molto carina l'iniziativa del cinema all'aperto". Un bel gruppo di appassionati ha varcato la soglia della sala all'aperto del cinema Anteo di Milano nel primo giorno di proiezione: "Sono felice. Il cinema è la passione della vita. Io ci andavo anche da sola – spiega una donna – veramente una emozione forte, come il primo caffè bevuto appena hanno riaperto i bar, ma questa è molto più grande".