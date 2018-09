Milano, chiesta l’archiviazione per l’uomo accusato di abusi sessuali su 14enne: “C’era consenso”

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per il 40enne cingalese arrestato e poi rilasciato a piede libero lo scorso agosto per aver violentato una 14enne vicino al Naviglio Martesana. Secondo quanto appurato nel corso delle indagini per gli inquirenti si trattò di un rapporto consenziente.