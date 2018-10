in foto: Chiara Ferragni (Instagram)

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé: la fashion blogger potrebbe essere premiata con l'Ambrogino d'oro, la più importante onorificenza concessa dal Comune di Milano. La sua candidatura è stata presentata dal capogruppo di Forza Italia, Gianluca Comazzi, alla speciale commissione per le civiche benemerenze, formata dall'ufficio di presidenza e dai capigruppo del consiglio comunale. La notizia, che arriva a pochi giorni dalle polemiche nate dopo la messa in vendita dell'acqua Evian "firmata" dall'imprenditrice 31enne, non sembra aver destato troppi consensi. Ma a chi ha accusato la Ferragni di non essere milanese, il capogruppo ha ricordato prontamente che "a Milano ci vive e ha aperto il suo primo negozio, vicino piazza Gae Aulenti". Dopotutto la fashion blogger non sarebbe la prima non milanese di nascita a ricevere l'ambito premio.

Cos'è l'Ambrogino d'oro

L'Ambrogino d'oro è un importante riconoscimento che viene assegnato ogni anno, in occasione di Sant'Ambrogio, a chiunque dedichi la propria vita al bene comune della città. Si tratta dunque di un ringraziamento che Milano regala a quegli uomini, donne o associazioni che hanno dato un contributo speciale alla città: "Chiara Ferragni è una professionista di enorme successo, con un fatturato di 10 milioni di dollari e un’azienda che dà lavoro a una ventina di persone e a decine di consulenti – ha sottolineato Comazzi – Da sempre legata a Milano, la Ferragni ha compreso prima di altri le dinamiche di Internet e dei social network".

La candidatura della Ferragni riaccende una polemica di fondo sui criteri di assegnazione del premio, sulla quale lo scorso anno era intervenuto anche il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala: "L’Ambrogino d’oro non serve per dare un premio a chi ha già ricevuto tanti riconoscimenti – le sue parole – ma ai tanti sconosciuti che fanno grande questa città”. Nessun commento arriva invece dalla stessa Ferragni, che in questo momento si trova a Los Angeles in compagnia del marito Fedez e del figlio Leone. Oltre alla celebre influencer, sono diversi i nomi candidati a ricevere l'ambito riconoscimento: da Jacopo Tissi, primo ballerino italiano assunto al Bolshoi di Mosca, al manager Giordano Zucchi, fino ad Arianna Szorenyi, sopravvissuta ad Auschwitz, e alla band "Elio e le storie tese": questi ultimi hanno rifiutato il premio nel 2008. La consegna è prevista come ogni anno il giorno di Sant’Ambrogio, il 7 dicembre.