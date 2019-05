Collettivi studenteschi, ecologisti e diversi appartenenti ai centri sociali della città hanno occupato la sede Enel di via Carducci a Milano. Si tratta di un'iniziativa alla quale hanno dato vita per chiedere la chiusura immediata di tutte le centrali gas a carbone presenti in Italia. "Vogliamo che Enel ci indichi la data della chiusura e la strategia aziendale per la riconversione dei dipendenti che ad oggi lavorano in settori incompatibili con la riconversione ecologica", hanno chiesto i ragazzi e le ragazze che da questo pomeriggio hanno occupato la sede dell'azienda indossando mascherine e tute bianche ed esponendo cartelli di protesta. "Chiudere ora la centrale a gas e carbone – si legge su uno striscione – keep in the ground". La risposta della dirigenza dell'azienda non si è fatta attendere: avrebbero accettato di incontrare i ragazzi ma non alla presenza dei giornalisti.

Incursione di Zorro durante l'occupazione

Il blitz è stato rivendicato dal Laboratorio universitario metropolitano Lume, dalla Rete studenti Milano, Csoa Lambretta, Casc Lambrate, Collettivo Zam e Milano InMovimento e si inserisce in una serie di iniziative in vista dello ‘Sciopero globale per la giustizia climatica' che si terrà venerdì 24 maggio. Ma gli attivisti hanno voluto sottolineare che sono lì come singoli individui e non come appartenenti a gruppi. Intanto nella tarda serata hanno annunciato di voler trascorrere la notte all'interno della sede di via Carducci, hanno invitato con un posto su Facebook le persone a raggiungerli domani alle 6: "Invitiamo la cittadinanza da adesso in poi a raggiungerci e di essere presenti domani mattina per una colazione a sostegno di chi sta lottando per un futuro migliore". Questa sera invece c'è stata una piccola incursione dell'ormai noto Zorro, sindacalista che solo qualche giorno fa si è fatto conoscere dopo aver srotolato uno striscione con la scritta «Restiamo Umani» durante la manifestazione a piazza Duomo, a Milano.