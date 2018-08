in foto: foto di repertorio

Cede una grata sul marciapiede, un uomo precipita per due metri. Un anziano stava camminando per strada a Milano questa mattina all'alba, quando improvvisamente è caduto due metri al di sotto del livello del marciapiede a causa del cedimento di una grata. L'uomo, 76 anni, è rimasto ferito ma, stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina in via Saponaro all'altezza del civico 50.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i medici del 118, che lo hanno soccorso e trasportato in ambulanza in codice rosso alla clinica Humanitas di Rozzano, Milano. Secondo le prime informazioni, l'anziano avrebbe riportato solo un forte trauma alla spalla. Vista la dinamica dell'incidente, le conseguenze sarebbero potute essere ben peggiori.

Un incidente simile è avvenuto sempre a Milano lo scorso 10 giugno, quando un uomo cadde in una grata della metropolitana. In quel caso, però, fu lui stesso a tentare di calarsi nel buco per provare a recuperare il suo smartphone che era caduto all'interno. L'uomo fece un volo di oltre sei metri e riportò ferite gravi.