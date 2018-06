Il telefono cade in una grata della metropolitana e lui, pur di non perdere il costoso smartphone, decide di aprirla e di calarsi, con una corda di fortuna. Il risultato è a dir poco disastroso: ha rischiato la vita, precipitando per sei metri di profondità. La vicenda, incredibile, è avvenuta in piena Milano, in in piazza Duca d'Aosta, protagonista un ragazzo di vent'anni di origine afghana. Il giovane è precipitato per circa sei metri in una grata di aerazione della metropolitana mentre cercava di recuperare il telefonino che c'era caduto dentro. Dopo l'incidente è stato portato non in pericolo di vita, all'ospedale Niguarda di Milano. Gli sono stati riscontrati traumi agli arti e alla schiena.