in foto: L’elefante in mezzo alla strada (Frame del video di Massimo Giunta)

Un elefante a bordo di una strada a Milano. Non è un'allucinazione ma quello che si sono trovati di fronte questa sera, attorno alle 19.30, alcuni automobilisti che stavano percorrendo via Circonvallazione, nei pressi dell'Idroscalo. L'animale è fuggito da un circo e ha deciso di farsi una breve passeggiata sulla strada, mandando in tilt il traffico. Fortunatamente non si sono registrati incidenti e l'elefante è stato poi recuperato dal personale del circo e ricondotto all'interno del recinto da cui era fuggito. A segnalare l'episodio è stato un utente su Facebook che ha anche realizzato alcuni video: l'uomo è sceso dalla sua auto e dopo aver allertato la polizia si è prodigato personalmente per fermare il traffico, invitando gli automobilisti a procedere con cautela per evitare incidenti. L'elefante è fuggito dal circo Darix Togni che ha allestito il tendone fino al prossimo 7 marzo proprio in via Circonvallazione Idroscalo. Tanti, sul social network, i commenti negativi contro i circhi che continuano a proporre spettacoli con animali e anche contro il Comune di Milano che lo consente. Va detto però che il circo, in realtà, si trova sul territorio di Segrate: l'Idroscalo sorge infatti ai confini Est di Milano, vicino all'aeroporto di Linate, tra i comuni di Segrate e Peschiera Borromeo.