Matrimonio vip in programma oggi, venerdì 19 gennaio, a Palazzo Reale a Milano, una delle sedi comunali per le nozze civili: come annunciato qualche settimana fa, il celebre chef Carlo Cracco convolerà a nozze con Rosa Fanti, sua compagna da 10 anni e dalla quale ha avuto due figli. Lo chef televisivo, che ha lasciato la trasmissione televisiva Masterchef – sostituito da Antonia Klugmann, che affianca i soliti Bastianich, Cannavacciuolo e Barbieri – arriva dunque al suo secondo matrimonio, dal quale aveva avuto altri due figli. Ad officiare la cerimonia, poi, sarà il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Un anno, il 2018, che inizia con il botto per Cracco e che proseguirà con un'altra, importantissima, novità: entro la fine di quest'anno, infatti, lo chef dovrebbe aprire il suo ristorante, di cinque piani, all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, a due passi dal Duomo. L'inaugurazione, di cui si parla già da tempo, era prevista entro il 2017 ed è attesissima nel capoluogo lombardo.