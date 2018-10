Fabio Rovazzi, Maccio Capatonda, Willwoosh e i The Jackal sono alcuni degli ospiti di IF Italians Festival, l'evento internazionale, giunto ormai alla quinta edizione, dedicato alla creatività e al mondo della pubblicità in programma a Milano dall'8 al 10 novembre prossimi. Si tratta di una tre giorni ricca di appuntamenti, tra incontri, dibattiti e workshop, che si svolgerà nella cornice di Base di Via Bergognone e a cui chiunque è interessato potrà partecipare. Tutto sarà incentrato sul tema della Human Intelligence, ovvero quella straordinaria e infinita risorsa, di cui esistono innumerevoli tipologie, che rende l’essere umano così incredibile. "È stato emozionante organizzare il programma di IF Festival per rappresentare il complesso dell'intelligenza umana e le sue varie facce – ha sottolineato il direttore generale della kermesse, Alessandra Lanza -. Abbiamo costruito un palinsesto ricco, formativo e in grado di far riflettere".

Ad aprire la manifestazione sarà una riflessione sull'intelligenza ingegnosa, con alcuni momenti per capire come la tecnologia possa essere un ottimo strumento a favore della creatività. Interverranno, tra gli altri, Daniel Padgett, design Lead per Google Search e Google Assistant, l'uomo che ha creato la grammatica per l'assistente vocale cambiando definitivamente la relazione tra uomo e macchina, lo youtuber Guglielmo Scilla, ideatore del famoso canale Willwoosh, e Vincenzo Rilli, Director marketing dell'azienda. La città di Milano sarà protagonista non solo ospitando gli eventi ma anche raccontando il suo progetto di intelligenza territoriale, diventato famoso in tutto il mondo. The Jackal e Maccio Capatonda parleranno di intelligenza ironica, i Mokamusic di intelligenza sociale e Fabio Rovazzi di quella narrativa, in veste di autore e comunicatore prima ancora che come cantante. Infine, a Vittorio Sgarbi toccherà l'arduo compito di ricordare il genio di Leonardo da Vinci, di cui ricorrono i 500 anni dalla morte il prossimo anno.

Insomma, ce ne è per tutti i gusti. Chiunque voglia participare ad uno degli appuntamenti in programma nel corso di IF Italians Festival può consultare il calendario disponibile sulla piattaforma dedicata. È possibile già acquistare i biglietti in prevendita: sono disponibili gli abbonamenti full, validi per tutti e tre i giorni della kermesse senza però comprendere l'accesso a matser e workshop, dal costo di 65 euro più diritti di prevendita, ma anche i ticket giornalieri, i cosiddetti 1 Day Pass, che costano 40 euro più diritti di prevendita e sono validi per le giornate del 9 e del 10 novembre. Entrambe le soluzioni sono già disponibili sul sito ufficiale dell'evento.