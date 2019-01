Potranno correre liberi senza guinzaglio in tutte le aree del parco, protagonisti di questa vicenda i cani che in ben due parchi milanesi hanno conquistato maggiore libertà. Lo ha deciso il Municipio 1 che nel parco di piazza Vetra e nei giardini di via Conca del Naviglio, darà la possibilità ai proprietari dei cani di lasciarli liberi anche fuori dalle aree recitante dove hanno accesso per legge: una sperimentazione che durerà sei mesi e che risponde alle esigenze dei proprietari dei cani e degli animali stessi e va incontro ai diritti dei più piccoli e dei genitori. "Come municipio abbiamo visto una serie di difficoltà per i giardini di Conca del Naviglio e parco Vetra, perché ci sono tanti cani e gli spazi recintati per loro non sembrano sufficienti – ha spiegato il consigliere Pd Lorenzo Pacini – per questo i padroni spesso li lasciano liberi di correre, anche se questo è a rischio di contravvenzione e anche se arrivano inevitabili proteste per la compresenza di bambini dei vicini asili e delle scuole della zona".

Stabilite delle fasce orarie nelle quali poter lasciare i cani senza guinzaglio

Una decisione dunque che cerca di educare in modo diverso i proprietari dei cani dando loro la possibilità di lasciare liberi i propri cani in determinate ore, considerate sicure e accessibili. Nello specifico le fasce orarie sono: dalle 5 alle 8 del mattino, dalle 10 alle 12, e dalle 19.30 alle 24 in Conca del Naviglio, mentre nel parco di piazza Vetra gli orari sono dall'apertura fino alle 8, dalle 10 alle 12 e dalle 19 alla chiusura. La delibera è stata firmata dall'assessora Elena Grandi e gli orari sono stati scelti poiché considerati quelli nei quali la presenza dei bambini è minima e dunque non dovrebbero verificarsi problemi. Restano comunque valide alcune regole alle quali i proprietari dovranno attenersi come lasciare la museruola al cane e raccogliere gli escrementi.