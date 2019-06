Preoccupazione in strada a Pioltello, Comune di provincia di Milano, dove i residenti hanno notato un cane chiuso dentro a un'auto, che si trovava parcheggiata sotto il sole. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 giugno, in via San Francesco. Il cucciolone bianco era intrappolato nel bagagliaio in evidente stato di sofferenza. La macchina, infatti, era al sole già da un'ora e la proprietaria lo aveva lasciato senza acqua e senza nemmeno un po' d'ombra sotto alla quale trovare riparo. Ad accorgersi di lui è stato un passante, che, vedendo il cane chiuso nell'auto senza via d'uscita e preoccupato per le sue condizioni di salute, ha dato l'allarme, rivolgendosi agli agenti della polizia locale di Pioltello. L'aria all'interno dell'abitacolo, infatti, era diventata davvero cocente, e avrebbe potuto provocare nel giro di pochissimo tempo danni irreversibili sull'animale, addirittura la morte.

Ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili urbani, due ‘angeli in divisa' che si sono mobilitati immediatamente per prestare soccorso al cane. Per prima cosa i vigili hanno cercato di rintracciare il proprietario del veicolo, tentativo non andato a buon fine. Poi, hanno deciso di rompere il vetro dell'auto che dava proprio sul bagagliaio per permettere all'animale di respirare e gli hanno dato da bere dell'acqua da un bicchiere. La proprietaria della macchina e padrona del cane è arrivata solo dopo e ha trovato i vigili urbani e un veterinario vicino alla sua auto, che si prendevano cura del cane. Accorgendosi dell'operazione svolta dalla polizia locale, la donna ha dichiarato di essersi allontanata senza il suo cane e di averlo lasciato all'interno del veicolo perché aveva delle visite mediche da fare. Nei suoi confronti verrà avanzata una denuncia per maltrattamento sugli animali.