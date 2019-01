Stava passeggiando in compagnia del suo cane quando quest'ultimo gli ha improvvisamente azzannato il braccio e poi si è diretto in strada dove si è scagliato contro due passanti, uno dei quali avrebbe provato a fermarlo. L'episodio risale a lunedì sera, in via Giacomo Quarenghi, in zona Bonola a Milano, poco dopo le 22.30. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 allertati da alcuni testimoni con due ambulanze e un'automedica. Il proprietario del cane è stato medicato e portato in ospedale in codice giallo al San Gerardo di Monza causa di una profonda ferita riportata al braccio destro mentre uno dei due passanti, un uomo di 37 anni è stato portato in codice verde all'ospedale Sacco: per lui le ferite riportate non risulterebbero gravi. Il cane sarebbe stato fermato grazie all'aiuto dell'uomo rimasto ferito e ai vigili del fuoco giunti sul luogo insieme con i paramedici del 118. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto sulla quale indagano ora i carabinieri né i motivi che hanno spinto il cane ad aggredire il proprio padrone.