in foto: Foto Facebook

Sono stati gli agenti di polizia intervenuti dopo la segnalazioni di alcuni cittadini a portare in salvo il bellissimo esemplare di American Staffordshire Terrier che il giorno di Pasquetta è stato visto girovagare per le strade di Milano: quando sono giunti in via Bodoni i poliziotti hanno trovato l'animale spaventato e smarrito oltre che affaticato probabilmente per la mancanza di acqua e di cibo. E così dopo averlo condotto in un’area dedicata gli agenti lo hanno anche rifocillato affidandolo alle cure del Canile Sanitario di Milano. Sono stati proprio gli operatori del canile insieme con gli agenti della polizia locale a rintracciare il proprietario del cane che secondo quanto emerso era stato già stato segnalato per ben sei volte in giro per la città, da solo. L'uomo è stato sanzionato dalla polizia locale per omessa custodia e mal governo di animali.

Enpa ricorda: gli animali non trasmettono il coronavirus

La storia è stata raccontata dagli agenti intervenuti il giorno di Pasquetta che nel condividere le foto dell'intervento hanno colto l'occasione per ricordare quanto diffuso dall'Enpa, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, anche a inizio epidemia, ovvero che gli animali non trasmettono il Coronavirus. Inoltre come specificato dalla polizia "si può uscire all'aperto con i propri animali da compagnia, nei pressi della propria abitazione, per il tempo necessario all'espletamento dei loro bisogni fisiologici, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone ed indossando la mascherina".