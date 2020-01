in foto: Uno dei ristoranti di California Bakery

Il marchio California Bakery negli ultimi anni ha conosciuto un grande successo nel mondo della ristorazione milanese, ma ora la storia del locale che serviva i prodotti della tradizione culinaria americana sembra giunta al capolinea. Il tribunale di Milano lo scorso 17 dicembre aveva già dichiarato il fallimento della società che gestiva "California Bakery": ora, a un mese di distanza, arriva la notizia di un coinvolgimento nella vicenda di C.B. Italy srl, la società che ha in carico i ristoranti e i 150 dipendenti che ci lavorano. A quanto risulta la C.B. Italy srl avrebbe chiesto di accedere al concordato preventivo, che potrebbe servire a evitare il fallimento e avviare le procedure per una ristrutturazione in tempi utili.

California Bakery: storia e core business

La prima apparizione di "California Bakery" a Milano risale a vent'anni fa con un piccolo punto vendita in corso Concordia specializzato nella vendita di prodotti alimentari statunitensi. Nel giro di poco tempo il locale ha aperto in diverse altre zone di Milano, arrivando a espandersi fino ad aprire anche a Bergamo. L'idea dell'imprenditore Marco D'Arrigo, che insieme alla moglie ha lanciato il marchio"California Bakery", era quella di far conoscere ai milanesi il meglio della tradizione gastronomica a stelle e strisce, con tante ricette che hanno saputo nel tempo conquistare il palato della clientela. Molto apprezzate le torte: come la cheesecake o la apple pie, ma anche muffin, pancakes e uova cucinate all'americana. Ora la società fondata da D'Arrigo sta conoscendo il momento più difficile della sua storia, tanto che la C.B. Italy, creata per poter dividere gli asset, ha già presentato come detto una una richiesta di concordato preventivo "in bianco".