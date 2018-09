in foto: Foto di repertorio

Brutto incidente all'oratorio di Cerro al Lambro, provincia di Milano. Un bambino di otto anni che stava partecipando a una festa insieme ad altri bimbi si è arrampicato su una porta del campo di calcio. La porta, non fissata sul campo, è caduta e lo ha trascinato a terra facendolo sbattere violentemente. Il bimbo ha ripreso conoscenza dopo pochi istanti, ma è stato immediatamente soccorso e trasportato in eliambulanza agli Ospedali Riuniti di Bergamo. E' giudicato grave, ma non in pericolo di vita. Ha riportato un importante trauma cranico ed è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sulla vicenda è stata aperta un'indagine a cura dei carabinieri di Melegnano. Ancora da accertare eventuali responsabilità. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 e 30 di questa sera e precisamente all'oratorio di San Giovanni Bosco.